Известный порноактер рассказал о религиозном воспитании

Известный американский порноактер Коди Стил рассказал о религиозном воспитании. Подробностями он поделился в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

Стил отметил, что вырос в семье мормонов. «Мои родители были мормонами-фундаменталистами, которым посвящены все известные стереотипы, и в некоторой степени эти стереотипы верны. У мормонов есть многоженство, они живут в глуши, выдают девушек замуж в раннем возрасте», — пояснил он и добавил, что в детстве ходил с родителями в церковь каждое воскресенье.

Порноактер признался, что сейчас не считает себя религиозным человеком. «Я верю, что людям не нужна религия или какая-то идеология, чтобы быть хорошим человеком», — указал он.

Ранее американская порноактриса, известная как Slim Thick Vic, заявила, что выросла в секте. Она призналась, что в то время не могла свободно принимать решения и у нее практически не было опыта жизни в реальном мире.

