Американская телезвезда Кайли Дженнер показала лицо без фильтров и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых запечатлела себя в салоне автомобиля. Она предстала перед камерой в бежевой майке и с нюдовым макияжем на лице. «Много веснушек. Значит, лето было добрым», — подписала знаменитость пост, который набрал более трех миллиона лайков.

Поклонники оценили естественный внешний вид Дженнер в комментариях. «Самый честный член семьи Кардашьян», «Наша королева», «Самая красивая женщина на свете», «Как всегда великолепна», «Потрясающая», — высказывались они.

В июне сообщалось, что Кайли Дженнер расплакалась из-за сравнений с 55-летней женщиной. В разговоре с сестрой, фотомоделью Кендалл Дженнер, телезвезда пожаловалась на комментарии хейтеров, которые высмеяли ее снимки, сделанные в феврале во время показа кутюрной коллекции модного дома Jean Paul Gaultier в Париже.