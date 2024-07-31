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11:57, 31 июля 2024Экономика

Каждый десятый россиянин назвал себя предпринимателем

ВЦИОМ: 10 % россиян считают себя предпринимателями

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Более чем девять из десяти респондентов (92 процента) положительно относятся к россиянам, занимающимся мелким и средним бизнесом, при этом каждый десятый опрошенный сам считает себя предпринимателем, следует из результатов исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 2008 года доля хорошо относящихся к бизнесменам граждан выросла на 13 процентных пунктов, а тех, кто называет себя предпринимателем, за прошедшее время стало в два с половиной раза больше (ранее только 4 процента).

При этом вырос не только интерес россиян к бизнесу, но и реальный опыт открытия своего дела. О его наличии заявили 28 процентов опрошенных против 15 процентов в 2008-м. О желании такой опыт получить рассказали 48 процентов граждан.

Согласно материалам исследования, наиболее активную предпринимательскую позицию занимают мужчины трудоспособного возраста, проживающие в крупных городах, имеющие высшее образование и высокий уровень дохода. В свою очередь к россиянам, которые чаще попадают в список тех, кто не собирается заниматься бизнесом, социологи отнесли женщин (в полтора раза чем, чем в случае с мужчинами), россиян старшего возраста, имеющих среднее образование и ниже, работников бюджетной сферы, а также жителей сел и тех, кто предпочитает телевидение в качестве основного источника информации.

Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке среди 1600 человек старше 18 лет.

Ранее более трех четвертей опрошенных россиян назвали умение управлять людьми и процессами важнейшим навыком для развития бизнеса. Вторым по популярности критерием оказалась готовность рисковать, быть гибким и быстро принимать решения.

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      Дмитрий Воронин
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