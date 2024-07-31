Каждый второй россиянин назвал шопинг способом снятия стресса

«Ромир»: 49 процентов россиян справляются со стрессом с помощью шопинга

Почти каждый второй россиянин (49 процентов) справляется со стрессом с помощью шопинга. Об этом со ссылкой на результаты опроса сети Fix Price и исследовательской компании «Ромир» пишет РБК.

Чаще всего за покупками для снятия напряжения отправляются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом эффективнее всего со стрессом помогает бороться приобретение новой одежды и обуви (51 процент), а также косметики и снеков (по 33 процента), рассказали респонденты. Наиболее склонны прибегать к шопингу как способу борьбы с тревогой жители Северо-Западного (63 процента), Южного (61 процент) и Приволжского (56 процентов) федеральных округов.

При этом для многих опрошенных процесс оказывается важнее самой покупки. Так, интерес к ценам и поиску товаров выражают 29 процента россиян, а радость от факта приобретения вещи испытывает 31 процент. Рассказали о счастье и эйфории после шопинга только 11 процентов респондентов. В исследовании отмечается, что 41 процент россиян в последний год стали чаще ходить в магазины с более низкими ценами.

Опрос был проведен в июне 2024 года. В нем приняла участие тысяча россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее исследование сервиса BNPL «Долями» и Tinkoff Data показало, что россияне пристрастились к спонтанным покупкам. За последние два года доля людей, раз в месяц совершающих импульсивные приобретения, выросла до 35 процентов (на 14 процентных пунктов). В спонтанном шопинге каждую неделю признались 18 процентов опрошенных.