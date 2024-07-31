Командир «Ахмата» рассказал о безвыходном положении Украины

Командир «Ахмата» Алаудинов: Украина будет вынуждена пойти на переговоры с РФ

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять Российским войскам у нее нет. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Украину вынуждают перейти к переговорам множество факторов. Среди внешнеполитических факторов он назвал события на Востоке и выборы в США, исход которых неясен. Также Алаудинов указал на происходящее в самой Украине: недовольство народа тем, что происходит, большие потери украинской армии и отсутствие ресурсов, необходимых для остановки продвижения Вооруженных сил России.

«Это все в совокупности сделает свое дело, и в конечном итоге даже если бы они и не хотели бы проводить переговоры, но они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств, чтобы нам противостоять», — заключил он.

Ранее в офисе президента Украины Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры нужно вести, опираясь на международное право.