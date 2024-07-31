Командира взвода из Москвы обвинили в насилии над подчиненным

В Москве командира взвода обвинили в нанесении побоев подчиненному

Командира взвода в одном из подразделений силового ведомства на западе Москвы обвинили в насилии над подчиненным. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По данным издания, все произошло 30 июля. 26-летний сотрудник силовых структур возвращался в батальон после суточного дежурства, чтобы сдать оружие. Закончить с делами удалось только в 9:30, когда к нему подошел командир взвода и потребовал проследовать к комбату. Мужчина зайти к начальству, которое уже три месяца просит его написать рапорт об увольнении, отказался: он сослался на окончание рабочего дня.

Уже в раздевалке к сотруднику вновь подошел командир взвода вместе с коллегой. После очередного отказа он начал насильно тащить силовика за шею к кабинету комбата. Там его опять попросили уволиться. После оказанного давления мужчина согласился — он подписал рапорт и сдал удостоверение и жетон.

Позже, с головной болью, он обратился к врачу, который зафиксировал у силовика растяжение связок шейного отдела позвоночника и правого локтевого сустава. С этим заключением потерпевший отправился в отдел службы безопасности и обвинил командира взвода в побоях. Служебная проверка в отношении его начальника уже назначена.

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