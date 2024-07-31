Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

Космический корабль «Буран» прокатился по трассе в Пермском крае

Советский космический корабль «Буран» прокатился по трассе в Пермском крае и попал на видео. Ролик, снятый в российском регионе, публикует Telegram-канал «Большая Пермь».

Летательный аппарат проследовал из аэропорта Жуковский через московские каналы, далее — по Волге и Каме до Перми.

Отмечается, что космический корабль привезут в Екатеринбург, а затем в Верхнюю Пышму, где его выкупил местный музей военной техники.

Ранее в селении Горная Саниба в Северной Осетии нашли средневековую башню. На момент обнаружения сооружение не числилось в реестре и списках объектов культурного наследия комитета по охране культурного наследия российского региона.