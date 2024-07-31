Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
00:12, 31 июля 2024Моя страна

В российском регионе обнаружили средневековую боевую башню

Средневековую боевую башню обнаружили в горах Северной Осетии

В селении Горная Саниба в Северной Осетии нашли средневековую башню. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на момент обнаружения сооружение не числилось в реестре и списках объектов культурного наследия комитета по охране культурного наследия российского региона.

Материалы по теме:
Ставшие историей. За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Ставшие историей.За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
21 сентября 2021
«Никогда бы не подумала, что это Россия!» Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
«Никогда бы не подумала, что это Россия!»Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
27 ноября 2021

Башня имеет характерные признаки средневековой боевой башни, что подтверждается наличием нескольких уровней и бойниц. Более того, она окружена остатками руин немногочисленных жилых и хозяйственных строений.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии на форелевом хозяйстве «Барел» появится экодеревня. Ее построят в городе Ардон на берегу озера Бекан.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела». Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

      Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

      Знаменитости вернули в моду волосы на лобке

      Стало известно о подготовке крупного обмена заключенными между Россией и Западом

      В Британии предупредили о кризисе с истребителями F-35

      В России выросла доля людей с избыточным весом

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

      В США назвали причину затягивания Западом конфликта на Украине

      Старший советник Байдена покинет Белый дом

      Мобильные операторы начали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше