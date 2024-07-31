В российском регионе обнаружили средневековую боевую башню

Средневековую боевую башню обнаружили в горах Северной Осетии

В селении Горная Саниба в Северной Осетии нашли средневековую башню. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на момент обнаружения сооружение не числилось в реестре и списках объектов культурного наследия комитета по охране культурного наследия российского региона.

Башня имеет характерные признаки средневековой боевой башни, что подтверждается наличием нескольких уровней и бойниц. Более того, она окружена остатками руин немногочисленных жилых и хозяйственных строений.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии на форелевом хозяйстве «Барел» появится экодеревня. Ее построят в городе Ардон на берегу озера Бекан.