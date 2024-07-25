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19:10, 25 июля 2024Моя страна

В российском регионе появится экодеревня

В Северной Осетии построят экодеревню на форелевом хозяйстве

Кадр: Dmitry Didenko / YouTube

В Северной Осетии на форелевом хозяйстве «Барел» появится экодеревня. Об этом пишет ТАСС.

Ее построят в городе Ардон на берегу озера Бекан. «Там для гостей будут созданы 15 модульных домиков, — сообщила директор хозяйства Жанна Фадзаева. — Для них будут созданы условия по рыбалке, зоотерапии».

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Более того, гости и жители российского региона смогут продегустировать в экодеревне вина и сыры авторской технологии приготовления. «Само озеро Бекан уже уникально по своему расположению и находится в живописном месте, поэтому экодеревня станет точкой притяжения туристов», — добавила Фадзаева.

Отмечается, что экодеревня будет строиться за счет господдержки и частных инвестиций. Бизнес-план уже поддержан министерством экономики республики.

Ранее стало известно, что Северная Осетия получила сотни миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий. В общей сложности в 2024 году региону выделили свыше 740 миллионов рублей в рамках государственной программы.

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      Фариза Бацазова
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