В российском регионе появится экодеревня

В Северной Осетии построят экодеревню на форелевом хозяйстве

В Северной Осетии на форелевом хозяйстве «Барел» появится экодеревня. Об этом пишет ТАСС.

Ее построят в городе Ардон на берегу озера Бекан. «Там для гостей будут созданы 15 модульных домиков, — сообщила директор хозяйства Жанна Фадзаева. — Для них будут созданы условия по рыбалке, зоотерапии».

Более того, гости и жители российского региона смогут продегустировать в экодеревне вина и сыры авторской технологии приготовления. «Само озеро Бекан уже уникально по своему расположению и находится в живописном месте, поэтому экодеревня станет точкой притяжения туристов», — добавила Фадзаева.

Отмечается, что экодеревня будет строиться за счет господдержки и частных инвестиций. Бизнес-план уже поддержан министерством экономики республики.

Ранее стало известно, что Северная Осетия получила сотни миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий. В общей сложности в 2024 году региону выделили свыше 740 миллионов рублей в рамках государственной программы.