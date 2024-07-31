Экс-подполковник СБУ Прозоров: Украина за 2 года потеряла костяк опытных военных

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Украина за два года конфликта потеряла костяк опытных военных. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киев испытывает проблемы не с количеством мобилизованных, а с качеством военных. Экс-подполковник СБУ пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время испытывают проблемы с подготовленными, обстрелянными кадрами. «За два года они фактически потеряли кадровый костяк, который был опытный, который там в 2022 году добровольцами пришел на фронт, которые прошли АТО, ООС», — отметил он.

Ранее генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко сообщил, что тяжелое положение ВСУ на фронте связано с нехваткой резервов и дефицитом военных ресурсов. По его словам, большинство подразделений и бригад, находящихся на линии боевого соприкосновения, недоукомплектованы, а это гораздо хуже, чем недостаток техники или боеприпасов.