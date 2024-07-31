Кремль сообщил о новых переговорах Путина

Песков: Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Субианто 31 июля

Российский лидер Владимир Путин проведет очные переговоры с новоизбранным президентом Индонезии и министром обороны страны Прабово Субианто в рамках его визита в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Путин работает в Москве в Кремле. Сегодня будут контакты у президента Путина с избранным президентом, действующим министром обороны Республики Индонезия Прабово Субианто, который находится в Москве с рабочим визитом», — уточнил пресс-секретарь президента.

Отмечается, что помимо переговоров с Путиным, у Субианто назначена рабочая встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Официальный визит Субианто был анонсирован посольством Индонезии в Москве утром 31 июля. «Избранный президент, министр обороны Прабово Субианто прибывает в Россию», — утверждается в сообщении дипломатического представительства.