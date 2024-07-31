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10:11, 31 июля 2024Мир

Посольство Индонезии анонсировало визит избранного президента в Россию

Посольство Индонезии в Москве: президент Субианто прибудет в Россию 31 июля

Фото: Edgar Su / Reuters

Президент Индонезии Прабово Субианто прибудет в Россию 31 июля. Визит новоизбранного лидера анонсировало посольство Индонезии в Москве, передает ТАСС.

«Избранный президент, министр обороны Прабово Субианто прибывает в Россию», — утверждается в сообщении дипломатического представительства.

7 июля посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что российская сторона готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его инаугурации.

Субианто, выступающий за сближение с Москвой, победил на президентских выборах в марте и вступит в должность в октябре.

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