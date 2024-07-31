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14:41, 31 июля 2024Экономика

Крымский город остался без воды из-за аварии

Джанкой частично ограничил подачу воды из-за аварии на сетях водоснабжения

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Город Джанкой Республики Крым частично остался без воды из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь Ивин в Telegram-канале.

«По информации Джанкойского филиала ГУП РК "Вода Крыма", сегодня на территории города произошло 13 порывов сетей водоснабжения», — заявил Ивин. Он добавил, что сейчас дежурные бригады работают в усиленном и круглосуточном режиме.

Водоснабжение должны полностью восстановить до конца 31 июля. Глава администрации извинился перед оставшимися без воды жителями города и попросил их отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Ранее жители Зеленоградска Калининградской области лишились воды более чем на сутки. Причиной отключения стала авария на «Зеленоградсктеплоэнергетике».

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      Александра Качан
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