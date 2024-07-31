В африканской пустыне обнаружили древний оазис

В африканской пустыне Намиб обнаружили древнее пресноводное озеро

Ученые обнаружили, что в чрезвычайно сухой пустыне Намиб на юго-западе Африки в древности существовал оазис, в котором находились человеческие поселения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Quaternary Science Advances.

Специалисты определили период существования небольшого пресноводного озера, которое питалось древней рекой. Вокруг озера был обнаружен богатый набор каменных орудий, датируемый африканским средним каменным веком (между 300 тысячами и 20 тысячами лет назад).

Для определения возраста озера и времени существования реки, питавшей его, ученые применили метод люминесцентного датирования. Они датировали песок, залегающий под и над слоями грязи, отложенной водой. Результаты показали, что озеро существовало в промежутке между 231 тысячью и 223 тысячами лет назад, а также около 135 тысяч лет назад.

Исследователи также изучили форму ландшафта к востоку от Нарабеба, которая лишена дюн, и с помощью математического моделирования определили, что для накопления песка, образующего дюны, потребовалось около 210 тысяч лет. Это совпадает со временем существования озера, что указывает на начало формирования дюн в этот период и возможное прекращение поступления пресной воды.

Находки каменных орудий в районе Нарабеба свидетельствуют о длительном присутствии человека в этом регионе и позволяют предположить, что люди использовали этот ресурс на протяжении многих поколений. Результаты исследования также ставят под сомнение гипотезу о постоянной аридности пустыни Намиб в течение последних 10 миллионов лет и открывают новые перспективы для изучения «зеленых коридоров», которые могли служить путями для миграции в этом регионе.