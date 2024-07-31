Латвия завершила строительство забора на границе с Белоруссией

LSM: Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией

Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Белоруссией. Об этом сообщила латвийская телекомпания LSM со ссылкой на государственную компанию «Государственное недвижимое имущество», управляющую объектами недвижимости, находящимися в собственности государства.

«Завершено строительство забора вдоль латвийско-белорусской границы протяженностью почти 145 километров (...). До конца текущего года на всей 173-километровой протяженности границы продолжится строительство необходимой инфраструктуры, в том числе патрульных дорожек, пешеходных мостов и других решений, необходимых для охраны границы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас продолжается строительство инфраструктуры вблизи Даугавы, а также озера Ричу, где не планируется возведение ограждений

Ранее литовские военные заявили о неэффективности оборонной стратегии Вильнюса против России, зависящей от немедленной поддержки со стороны НАТО. Незадолго до этого о бесполезности оборонительных укреплений при отсутствии прикрытия с помощью артиллерии и другого оружия говорил командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис.