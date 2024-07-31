МИД России осудил убийство главы политбюро ХАМАС

МИД России: решительно осуждаем убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Россия решительно осуждает убийство главы палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин в ходе брифинга.

«В очередной раз настоятельно призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе», — отметил дипломат.

По его словам, убийство Хании негативно скажется на переговорах Израиля с представителями ХАМАС о прекращения огня.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.