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11:33, 31 июля 2024Мир

МИД России осудил убийство главы политбюро ХАМАС

МИД России: решительно осуждаем убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Россия решительно осуждает убийство главы палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин в ходе брифинга.

«В очередной раз настоятельно призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе», — отметил дипломат.

По его словам, убийство Хании негативно скажется на переговорах Израиля с представителями ХАМАС о прекращения огня.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

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      Семен Александров
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