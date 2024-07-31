Минобороны заявило о взятии под контроль 33 опорных пунктов ВСУ за сутки

МО: группировка войск «Запад» взяла под контроль 33 опорных пункта ВСУ за сутки

Вооеннослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) взяли под контроль 33 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Иван Бигма, передает РИА Новости.

Там уточнили, что установить контроль над опорными пунктами противника удалось благодаря активным действиям мотострелковых подразделений. Они же улучшили положение по переднему краю.

«Запад», помимо этого, также нанес поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районе Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.

До этого, 30 июля, в зоне ответственности группировки войск «Запад» расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. Удары наносились на южнодонецком направлении.