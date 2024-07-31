Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 31 июля 2024Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль 33 опорных пунктов ВСУ за сутки

МО: группировка войск «Запад» взяла под контроль 33 опорных пункта ВСУ за сутки

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооеннослужащие группировки войск «Запад» за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) взяли под контроль 33 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Иван Бигма, передает РИА Новости.

Там уточнили, что установить контроль над опорными пунктами противника удалось благодаря активным действиям мотострелковых подразделений. Они же улучшили положение по переднему краю.

«Запад», помимо этого, также нанес поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в районе Стельмаховки, Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Макеевки и Новаторского.

До этого, 30 июля, в зоне ответственности группировки войск «Запад» расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. Удары наносились на южнодонецком направлении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль

      В Хезболле прокомментировали данные об ударе по командиру движения

      В России начался третий этап учений ядерных сил

      Кассетные боеприпасы ВСУ попали в многоквартирный дом в российском регионе

      Россиянина осудят за совершенную 21 год назад расправу над беременной подругой

      Находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО

      Глава Пентагона пообещал защитить Израиль после гибели главы политбюро ХАМАС

      В Китае рассказали о колебаниях торговли с Россией

      Стало известно об ударе по «Кракену» в Харьковской области

      Вице-президент Ирана заявил о праве палестинцев «наказать исполнителей» убийства Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше