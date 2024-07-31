Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:44, 31 июля 2024Моя страна

Модельная походка льва из Приморья попала на видео

Лев Гефест грациозно прогулялся по парку Приморья и попал на видео

Модельная походка льва из Приморья попала на видео. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Amur Mash.

На размещенных кадрах запечатлен хищник по кличке Гефест, прогуливающийся по территории парка «Белый лев». Видно, как он грациозно переставляет лапы, двигаясь в сторону камеры. Затем он разворачивается и идет обратно.

«Это не Белла Хадид, это лев Гефест из Приморья и его модельная походка. Мощные лапы, шикарная грива, гордый взгляд — в этом дефиле прекрасно все», — подписали ролик авторы канала.

Ранее сотрудники Лазовского заповедника, расположенного в Приморье, заметили необычного тигра. Тогда специалисты запечатлели хищника с сенаторскими бакенбардами.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      США захотели лишить Китай возможности получать полупроводники

      Ищущего на Кавказе родственников истощенного бойца СВО на костыле сняли на видео

      В России создали умного робота-камикадзе

      Полицейские Таиланда перехитрили обезьяну и вернули россиянке украденную сумку

      У Boeing сменился генеральный директор

      В США исчезли данные из тюрем о заключенных из России

      Отсидевшего 34 года за убийство американца признали невиновным и отпустили

      Оппозиция в Молдавии заявила о планах восстановить связи с Россией

      Еще один регион России в ответ на указ Путина увеличил выплату бойцам СВО более чем вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше