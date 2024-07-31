Модельная походка льва из Приморья попала на видео

Лев Гефест грациозно прогулялся по парку Приморья и попал на видео

Модельная походка льва из Приморья попала на видео. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Amur Mash.

На размещенных кадрах запечатлен хищник по кличке Гефест, прогуливающийся по территории парка «Белый лев». Видно, как он грациозно переставляет лапы, двигаясь в сторону камеры. Затем он разворачивается и идет обратно.

«Это не Белла Хадид, это лев Гефест из Приморья и его модельная походка. Мощные лапы, шикарная грива, гордый взгляд — в этом дефиле прекрасно все», — подписали ролик авторы канала.

Ранее сотрудники Лазовского заповедника, расположенного в Приморье, заметили необычного тигра. Тогда специалисты запечатлели хищника с сенаторскими бакенбардами.