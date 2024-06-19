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17:38, 19 июня 2024Моя страна

В Приморье заметили тигра с сенаторскими бакенбардами

Сотрудники Лазовского заповедника заметили тигра с сенаторскими бакенбардами

Фото: alexptv / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Лазовского заповедника, расположенном в Приморье, заметили необычного тигра. Соответствующий пост появился в Telegram-канале центра «Амурский тигр».

На размещенных кадрах запечатлен хищник с так называемыми сенаторскими бакенбардами. «Вспомнили, что научные сотрудники ставят фотоловушки с двух сторон, чтобы зафиксировать полосы тигра и на левом, и на правом боку», — объяснили авторы публикации.

При этом специалисты заповедника уточнили, что такие бакенбарды у амурского тигра растут от висков до самого конца щек.

В ноябре прошлого года ученые запечатлели своеобразный «семейный чат» амурских тигров, а именно общение самки и ее выросших детенышей. На размещенном ролике можно было увидеть, как трое хищников в разное время поочередно подходят к дереву и оставляют на его коре запаховые и визуальные метки

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      Мария Винар
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