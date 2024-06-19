В Приморье заметили тигра с сенаторскими бакенбардами

Сотрудники Лазовского заповедника заметили тигра с сенаторскими бакенбардами

Сотрудники Лазовского заповедника, расположенном в Приморье, заметили необычного тигра. Соответствующий пост появился в Telegram-канале центра «Амурский тигр».

На размещенных кадрах запечатлен хищник с так называемыми сенаторскими бакенбардами. «Вспомнили, что научные сотрудники ставят фотоловушки с двух сторон, чтобы зафиксировать полосы тигра и на левом, и на правом боку», — объяснили авторы публикации.

При этом специалисты заповедника уточнили, что такие бакенбарды у амурского тигра растут от висков до самого конца щек.

В ноябре прошлого года ученые запечатлели своеобразный «семейный чат» амурских тигров, а именно общение самки и ее выросших детенышей. На размещенном ролике можно было увидеть, как трое хищников в разное время поочередно подходят к дереву и оставляют на его коре запаховые и визуальные метки