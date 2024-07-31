Москвичам пообещали грозу с сильным ветром

Синоптики: в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду

В столице в среду, 31 июля, ожидается кратковременный дождь, местами ливень, а также гроза. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Непогода, согласно прогнозам, ожидается с 15:00 до конца суток. При грозе ветер может усиливаться до 15 метров в секунду. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев предсказал, что в столице к 2050 году количество молний в летний период увеличится втрое из-за глобального потепления. «В конце первой части фильма "Назад в будущее" главные герои запитывают свой автомобиль времени от удара молнии, там говорят об энергии молнии в один гигаджоуль, это верхний предел того, что когда-либо наблюдалось. Само по себе это редкое явление. Возможно, что этим летом в Москве они были и их станет больше из-за глобального потепления», — пояснил Елисеев.