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15:26, 31 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали грозу с сильным ветром

Синоптики: в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду
СюжетЛивень в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В столице в среду, 31 июля, ожидается кратковременный дождь, местами ливень, а также гроза. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Непогода, согласно прогнозам, ожидается с 15:00 до конца суток. При грозе ветер может усиливаться до 15 метров в секунду. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев предсказал, что в столице к 2050 году количество молний в летний период увеличится втрое из-за глобального потепления. «В конце первой части фильма "Назад в будущее" главные герои запитывают свой автомобиль времени от удара молнии, там говорят об энергии молнии в один гигаджоуль, это верхний предел того, что когда-либо наблюдалось. Само по себе это редкое явление. Возможно, что этим летом в Москве они были и их станет больше из-за глобального потепления», — пояснил Елисеев.

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      Мария Черкасова
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