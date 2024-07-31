Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 31 июля 2024Экономика

Москвичам предсказали более частые и сильные молнии

Эксперт Елисеев: к 2050 году молний в столице станет в три раза больше

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В столице к 2050 году количество молний в летний период увеличится втрое из-за глобального потепления. Об этом агентству «Москва» рассказал главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев.

Также в столице может стать больше молниевых ударов с высокой мощностью. «В конце первой части фильма "Назад в будущее" главные герои запитывают свой автомобиль времени от удара молнии, там говорят об энергии молнии в один гигаджоуль, это верхний предел того, что когда-либо наблюдалось. Само по себе это редкое явление. Возможно, что этим летом в Москве они были, и их станет большее из-за глобального потепления», — пояснил Елисеев.

Ранее молния ударила в прятавшихся под зонтом посетителей парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья. В результате три человека пострадали, еще одного спасти не удалось.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

      На Олимпийских играх показали российский флаг

      В России сын майора полуголым пролез в закрытый ТЦ и попал на видео

      На Украине задержали бросившего коктейль Молотова в военкомат

      Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

      ФСБ раскрыла подробности по делу осужденного в России агента СБУ Кармазина

      В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

      Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу

      Украина за сутки провела восемь контратак в зоне СВО

      Российские военные сбили украинский дрон «Баба-Яга» с помощью приманки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше