Москвичам предсказали более частые и сильные молнии

Эксперт Елисеев: к 2050 году молний в столице станет в три раза больше

В столице к 2050 году количество молний в летний период увеличится втрое из-за глобального потепления. Об этом агентству «Москва» рассказал главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев.

Также в столице может стать больше молниевых ударов с высокой мощностью. «В конце первой части фильма "Назад в будущее" главные герои запитывают свой автомобиль времени от удара молнии, там говорят об энергии молнии в один гигаджоуль, это верхний предел того, что когда-либо наблюдалось. Само по себе это редкое явление. Возможно, что этим летом в Москве они были, и их станет большее из-за глобального потепления», — пояснил Елисеев.

Ранее молния ударила в прятавшихся под зонтом посетителей парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья. В результате три человека пострадали, еще одного спасти не удалось.