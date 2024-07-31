Москвичам рассказали о нестандартной погоде

Синоптик Вильфанд: погода в Москве не соответствует концу июля

Столичная погода в конце июля не соответствует климатической норме для этого месяца — температура воздуха ниже на два градуса. О нестандартных показателях рассказал жителям Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Нужно иметь в виду, что конец июля — это самый жаркий период по климату, оказывается, в 2024 году это не так. Погода в Москве не соответствует концу июля, она характерна для середины августа», — отметил синоптик.

Метеоролог добавил, что в течение недели солнца в столичном регионе будет немного — преобладать будут облачные дни с кратковременными дождями. Температура в водоемах Москвы и Подмосковья начнет понижаться — сейчас она достигает 20 градусов Цельсия.

31 июля воздух в столице прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия, в четверг и пятницу ожидается аналогичная погода, следует из данных Гидрометцентра.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам возвращение летней погоды с пятницы, 2 августа. В выходные, 3 и 4 августа, температура воздуха достигнет плюс 25 градусов Цельсия. Однако 30-градусная жара в столицу летом уже не вернется.