Москвичам назвали срок возвращения летней погоды

Синоптик Шувалов: лето вернется в Москву к выходным

Летняя погода снова придет в Москву к первым выходным августа. Такой срок возвращения тепла назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

«Лето взяло небольшую паузу, решило отдохнуть. Сколько можно жарить? Июль оказался почти на три градуса выше обычного по средней температуре, поэтому пауза в начале августа займет 3-4 дня», — рассказал синоптик.

До четверга, 1 августа, ожидается прохладная погода с продолжительными дождями, воздух прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. С пятницы начнется потепление. В выходные, 3 и 4 августа, температура воздуха достигнет плюс 25 градусов Цельсия. Шувалов отметил, что 30-градусная жара в Москву этим летом уже, скорее всего, не вернется.

Минувший понедельник, 29 июля, в столице оказался самым холодным днем за все лето. Максимальная температура воздуха за сутки достигала 21,1 градуса.