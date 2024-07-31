Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик Позднякова: в августе Москву ожидает хорошая погода

Под конец лета в Москву придет хорошая погода — сухая и теплая, но без изнуряющей жары. Такой август жителям столицы пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает «Комсомольская правда».

Ожидается, что август в Москве окажется на уровне или чуть теплее нормы и с дефицитом осадков. «Климатическая норма для августа в столице плюс 21—плюс 22 градуса днем — значит, можно рассчитывать, что будет чуть теплее. Дожди обычно идут каждый третий день, за месяц выливается 77 миллиметров влаги. Есть шанс, что сейчас Москве и Подмосковью достанется меньше», — рассказала синоптик.

Согласно прогнозам, 1 и 2 августа температура воздуха в столице достигнет 20-22 градусов тепла, возможны короткие дожди. К выходным потеплеет до плюс 25 градусов и станет более солнечно. «Этим летом погода нас балует: улучшается как раз в конце недели, дает возможность насладиться отдыхом на даче и поездками на природу», — отметила Позднякова.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал о нестандартной погоде в Москве. По его словам, конец июля в столице оказался холоднее, чем обычно.