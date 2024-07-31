Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 31 июля 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик Позднякова: в августе Москву ожидает хорошая погода

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под конец лета в Москву придет хорошая погода — сухая и теплая, но без изнуряющей жары. Такой август жителям столицы пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает «Комсомольская правда».

Ожидается, что август в Москве окажется на уровне или чуть теплее нормы и с дефицитом осадков. «Климатическая норма для августа в столице плюс 21—плюс 22 градуса днем — значит, можно рассчитывать, что будет чуть теплее. Дожди обычно идут каждый третий день, за месяц выливается 77 миллиметров влаги. Есть шанс, что сейчас Москве и Подмосковью достанется меньше», — рассказала синоптик.

Согласно прогнозам, 1 и 2 августа температура воздуха в столице достигнет 20-22 градусов тепла, возможны короткие дожди. К выходным потеплеет до плюс 25 градусов и станет более солнечно. «Этим летом погода нас балует: улучшается как раз в конце недели, дает возможность насладиться отдыхом на даче и поездками на природу», — отметила Позднякова.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал о нестандартной погоде в Москве. По его словам, конец июля в столице оказался холоднее, чем обычно.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

      В центре Петербурга запретили парковку самокатов и спровоцировали их скопление на окраинах

      В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

      Спасателям пришлось выносить 200-килограммового россиянина из квартиры к медикам

      Названы способы вычислить и оштрафовать нарушающих ПДД на электросамокатах россиян

      Раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации

      Домохозяек призвали натирать мебель одним видом отходов

      Стало известно о формировании резервов ВСУ в Харьковской области

      Индонезия поддержала запуск прямых рейсов из России на Бали

      Раскрыт вред пропуска завтрака для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше