Москвичи восстали против электросамокатов

Superjob: семь из 10 москвичей выступают за запрет электросамокатов

За запрет езды на электросамокатах выступили 71 процент москвичей. О том, что жители столицы восстали против этого вида транспорта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса Superjob.

Среди тех, кто хотел бы не видеть электросамокаты в столице, 42 процента выступают против езды по всему городу, 29 уверены, что запрет должен действовать только в центре. При этом среди женщин за запрет на езду на самокатах выступают 77 процентов (44 процента — по всему городу, 33 процента — в центре), тогда как среди мужчин таких 63 процента (39 процентов — по всей Москве, 24 процента — в центре).

Москвичи от 45 лет и старше в два раза чаще, чем москвичи до 34 лет, считают, что запрет на электросамокаты должен действовать по всей Москве. В начале июля 2024 года за запрет использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) выступал 61 процент москвичей.

С 1 августа в Санкт-Петербурге вступит в силу запрет на парковку электросамокатов в центре города — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.