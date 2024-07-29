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16:40, 29 июля 2024Экономика

В одном из городов России запретят парковку электросамокатов

Смольный: в центре Петербурга будет запрещена парковка электросамокатов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В центре Санкт-Петербурга будет запрещена парковка электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Соответствующее поручение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет о запрете на парковку СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 1 августа.

По словам Беглова, когда в день парада Военно-морского флота в Петербурге запретили передвигаться по центру города на самокатах, горожане сразу отметили положительный эффект. Поэтому возникла необходимость ввести ограничения на постоянной основе.

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Губернатор подчеркнул, что он уже не раз слышал, как жители Петербурга жаловались на хаотичную парковку, которая мешает пешеходам.

Ранее российские силовики подняли вопрос о создании такого подразделения полиции, которое бы следило за тем, как люди, передвигающиеся на СИМ, соблюдают правила дорожного движения. Однако в конечном итоге в МВД отказались от этой идеи, сославшись на недостаток личного состава и ограниченность бюджетов.

До этого депутат Госдумы Виталий Ефимов назвал правильным решением полный запрет электросамокатов в России. Он убежден, что это очень травмоопасный транспорт, и напомнил, что тротуар создан для пешеходов, а для всех остальных средств передвижения есть дороги.

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