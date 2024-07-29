В одном из городов России запретят парковку электросамокатов

Смольный: в центре Петербурга будет запрещена парковка электросамокатов

В центре Санкт-Петербурга будет запрещена парковка электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Соответствующее поручение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет о запрете на парковку СИМ в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 1 августа.

По словам Беглова, когда в день парада Военно-морского флота в Петербурге запретили передвигаться по центру города на самокатах, горожане сразу отметили положительный эффект. Поэтому возникла необходимость ввести ограничения на постоянной основе.

Губернатор подчеркнул, что он уже не раз слышал, как жители Петербурга жаловались на хаотичную парковку, которая мешает пешеходам.

Ранее российские силовики подняли вопрос о создании такого подразделения полиции, которое бы следило за тем, как люди, передвигающиеся на СИМ, соблюдают правила дорожного движения. Однако в конечном итоге в МВД отказались от этой идеи, сославшись на недостаток личного состава и ограниченность бюджетов.

До этого депутат Госдумы Виталий Ефимов назвал правильным решением полный запрет электросамокатов в России. Он убежден, что это очень травмоопасный транспорт, и напомнил, что тротуар создан для пешеходов, а для всех остальных средств передвижения есть дороги.