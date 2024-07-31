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15:20, 31 июля 2024Силовые структуры

Мужчина угрожал детям ружьем из окна своей квартиры в Балашихе и попался

В Балашихе задержали жителя, угрожавшего детям ружьем из окна своей квартиры

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя подмосковной Балашихи, который угрожал детям ружьем из окна своей квартиры. Об этом сообщает портал Regions.

Все произошло во вторник, 30 июля, в одном из домов на проспекте Героев. Об агрессоре в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место силовики задержали мужчину и доставили его в отдел. Оказалось, что ружье, которым он пугал детей, пневматическое, оно не было заряжено.

По данным портала, при задержании злоумышленнику, страдающему астмой, потребовалась медицинская помощь. Перед инцидентом он две недели употреблял спиртное.

Ранее суд в Москве арестовал 34-летнего мужчину, который достал пистолет на Савеловском рынке и направил его в сторону полицейского.

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      Олеся Мицкевич
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