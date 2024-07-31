Мужчина угрожал детям ружьем из окна своей квартиры в Балашихе и попался

В Балашихе задержали жителя, угрожавшего детям ружьем из окна своей квартиры

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя подмосковной Балашихи, который угрожал детям ружьем из окна своей квартиры. Об этом сообщает портал Regions.

Все произошло во вторник, 30 июля, в одном из домов на проспекте Героев. Об агрессоре в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место силовики задержали мужчину и доставили его в отдел. Оказалось, что ружье, которым он пугал детей, пневматическое, оно не было заряжено.

По данным портала, при задержании злоумышленнику, страдающему астмой, потребовалась медицинская помощь. Перед инцидентом он две недели употреблял спиртное.

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