Мужчина «вытащил с того света» жителя российского города и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина откачал упавшего замертво прохожего, его сняли на видео

Житель Екатеринбурга откачал упавшего замертво в центре города прохожего и попал на видео. Ролик опубликовало издание «Е1.ru».

На кадрах он делает массаж сердца лежащему под металлическим забором человеку.

По словам мужчины по имени Рафаэль, он увидел опустившегося на колени человека, который затем всем телом упал на асфальт. Горожанин сразу же поспешил на помощь незнакомцу. «Он уже был синий, пульс еле прощупывался, он за сердце держался», — рассказал Рафаэль. Затем он начал делать массаж сердца пострадавшему.

После этого прохожий еще дважды терял сознание, но его снова удалось реанимировать. Это продолжалось около 50 минут. «Вытащили его с того света», — заключил Рафаэль. Также он пожаловался на безразличие других жителей города, которые проходили мимо попавшего в беду человека.

Ранее похожий случай произошел на борту самолета, следовавшего из Москвы в Южно-Сахалинск. Одной из пассажирок трижды спасли жизнь во время полета. Ей помогли летевшие тем же рейсом медики.

