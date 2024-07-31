На Украине опровергли слова Зеленского о ночной атаке дронов

Эксперт по БПЛА Бескрестнов опроверг слова Зеленского о ночной атаке дронов

Украинский эксперт по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Сергей Бескрестнов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о ночной атаке дронов. Его слова передает издание «Страна.ua».

Ранее Зеленский заявил о сбитии над территорией Украины 89 БПЛА типа «Шахед», с чем и не согласился Бескрестнов: «Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали не "Шахеды", а новые дешевые "Герберы". Или атака была комбинированная».

По его словам, количество дронов говорит о цели измотать противовоздушную оборону Украины и, как сообщалось ранее, провести радиоэлектронную разведку.

Ранее стало известно, что новейший российский дрон «Гербера» может подключаться к украинской 4G-сети и передавать видео оператору. По другим данным, некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками.