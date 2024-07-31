Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:51, 31 июля 2024Бывший СССР

На Украине опровергли слова Зеленского о ночной атаке дронов

Эксперт по БПЛА Бескрестнов опроверг слова Зеленского о ночной атаке дронов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский эксперт по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Сергей Бескрестнов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о ночной атаке дронов. Его слова передает издание «Страна.ua».

Ранее Зеленский заявил о сбитии над территорией Украины 89 БПЛА типа «Шахед», с чем и не согласился Бескрестнов: «Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали не "Шахеды", а новые дешевые "Герберы". Или атака была комбинированная».

По его словам, количество дронов говорит о цели измотать противовоздушную оборону Украины и, как сообщалось ранее, провести радиоэлектронную разведку.

Ранее стало известно, что новейший российский дрон «Гербера» может подключаться к украинской 4G-сети и передавать видео оператору. По другим данным, некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Условия ипотеки для айтишников поменяли. Кто теперь не сможет взять кредит по низкой ставке?

      Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

      Замедлению российской экономики нашли объяснение

      В России испытают краску для маскировки в ИК-диапазоне

      В США признали нехватку денег для Украины

      Совбез ООН проведет заседание из-за лишения жизни главы ХАМАС

      Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?

      В Германии захотели сократить пособия по безработице для мигрантов

      Звезда Comedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании

      Доктор объяснил причины распада личности у алкоголиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше