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13:38, 31 июля 2024Наука и техника

Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору

TWZ: российский дрон «Гербера» может подключаться к украинской 4G-сети

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Новейший российский дрон «Гербера» может подключаться к украинской 4G-сети и передавать видео оператору. Об этом сообщает TWZ.

Американское издание обратило внимание на анализ беспилотника, проведенный украинскими экспертами. По их словам, дрон оснащен парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой, позволяющими подключаться к украинской мобильной сети и через нее передавать данные российскому оператору. По другим данным, некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками.

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Издание отмечает, что производство «Герберы» обходится России дешевле, чем выпуск более крупного дрона «Герань-2», однако информации о первых пока недостаточно. В TWZ не сомневаются, что новые российские беспилотники вызовут беспокойство у операторов украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), которая остается сильно перегруженной.

Ранее «Российская газета» написала, что в зоне специальной военной операции (СВО) заметили новый российский беспилотник «Гербера», который используется для нанесения ударов по позициям в Киеве, а также для разведки и в качестве ложной цели для отвлечение украинской ПВО.

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      Иван Потапов
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