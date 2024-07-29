Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 29 июля 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили российские «Герберы»

В зоне СВО заметили новый российский беспилотник «Гербера»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) заметили новый российский беспилотник «Гербера». На видео, опубликованное во VK, обратила внимание «Российская газета».

В ролике утверждается, что беспилотник является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве. Также новый беспилотник используется для разведки и наблюдения. Другая задача «Герберы» — выступать ложной целью.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В апреле ТАСС со ссылкой на генконструктора Научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олега Жукова сообщил, что в СВО заработали российские системы постановки помех семейства «Орк».

В марте в американском издании TWZ впечатлились масштабам производства дронов-камикадзе «Герань», которые собирают на российском предприятии.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Столкнувшийся с пассажирским поездом грузовик выехал на запрещающий сигнал. Водитель Асламбек чудом выжил

      По Украине прокатилась волна поджогов

      Одну из льготных ипотек в России захотели продлить

      На Украине поддержали законопроект о международных военных компаниях

      Горожане пожаловались на происки Обезьяньей ведьмы из легенд

      На Украине объяснили необходимость сохранения транзита газа

      Подорожание аренды квартир в России оценили

      В Госдуме одобрили ужесточение правил продажи SIM-карт и деанонимизацию каналов

      Звезда «Слова пацана» столкнулась с проблемами из-за известности

      Стюардесса накричала на попросившую плед пассажирку, сорвала рейс и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше