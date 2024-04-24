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06:31, 24 апреля 2024Наука и техника

В зоне СВО заработали российские «Орки»

НПП «Герань»: в зоне СВО заработали российские системы постановки помех «Орк»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) заработали российские системы постановки помех семейства «Орк». Об этом со ссылкой на генконструктора Научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олега Жукова сообщает ТАСС.

По его словам, 3-килограммовая система «Орк-2» устанавливается на машины. «Комплекс работает в двух основных частотных диапазонах, частоты для подавления беспилотников противника подбираются исходя из данных радиоэлектронной разведки», — уточнил разработчик.

8-килограммовая система «Орк-3» представляет собой носимый вариант, предназначенный для защиты мест дислокации, отдельных объектов или личного состава. Ее отличительной особенностью является возможность дистанционного включения.

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Дальность применения «Орков» варьируется от 50 до 400 метров. «Оба комплекса уже применяются в зоне спецоперации. В числе районов применения Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожье», — сказал Жуков.

Ранее РИА Новости со ссылкой на разработчика Станислава сообщило, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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