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01:26, 31 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области

ТСН сообищил о взрывах в Черниговской области Украины

Фото: Globallookpress.com

В Черниговской области Украины произошли взрывы, об этом сообщает ТСН в Telegram-канале.

«В Нежине Черниговской области взрывы», — говорится в публикации. Также взрывы произошли в Житомирской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне, заявили журналисты.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области в 21:40 вторника, 30 июля, действует воздушная тревога. Сигналы также звучат в Житомирской, Винницкой, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Вечером 30 июля в Харькове на фоне объявления воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Пперед этим Воздушные силы Украины сообщали о пусках управляемых авиабомб тактической авиацией в области.

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      Марина Совина
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