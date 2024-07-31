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19:20, 31 июля 2024Бывший СССР

На Украине священника приговорили к тюремному сроку за отказ от мобилизации

В Сумской области священника «Свидетелей Иеговы» осудили за отказ от мобилизации

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Сумской области Украины осудили священника «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По информации журналистов, мужчину привлекли к ответственности за отказ от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Когда сотрудники военкомата пытались вручить повестку, он не стал принимать ее.

«На суде священник вину не признал и заявил, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, а альтернативной службы ему не предлагали», — сказано в сообщении. Суд приговорил священника к трем годам тюремного заключения.

Ранее украинские военные заявили, что проводимая в стране мобилизация не привела к существенному усилению ВСУ. Одной из причин этого они назвали неготовность прибывших солдат к боевым действиям.

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      Екатерина Грищенко
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