На Украине священника приговорили к тюремному сроку за отказ от мобилизации

В Сумской области Украины осудили священника «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
По информации журналистов, мужчину привлекли к ответственности за отказ от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Когда сотрудники военкомата пытались вручить повестку, он не стал принимать ее.
«На суде священник вину не признал и заявил, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, а альтернативной службы ему не предлагали», — сказано в сообщении. Суд приговорил священника к трем годам тюремного заключения.
Ранее украинские военные заявили, что проводимая в стране мобилизация не привела к существенному усилению ВСУ. Одной из причин этого они назвали неготовность прибывших солдат к боевым действиям.