На Украине рассказали о пока не приведшей к усилению ВСУ мобилизации

NYT: мобилизация на Украине пока не привела к существенному усилению ВСУ

Мобилизация на Украине пока не привела к усилению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военных.

«Многие призывники все еще завершают недельный учебный процесс и еще не отправились на фронт. А некоторые прибывшие новобранцы, как отмечают военнослужащие украинских подразделений, физически не готовы к боевым действиям», — пишет издание.

Сотрудник пресс-службы 33-й механизированной бригады ВСУ Назар Войтенков заявил, что в его подразделение в этом месяце прибыло больше новобранцев, чем в начале года. По словам пресс-офицера 65-й бригады ВСУ Сергея Скибчика, ситуация с нехваткой людей в украинской армии улучшается по сравнению с 2023 годом, но потребность подразделений все еще значительно превышает количество прибывших новобранцев.

Ранее одесский областной военкомат предупредил о возможной мобилизации в ВСУ мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет. Там пояснили, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случаи, когда и таких мужчин могут мобилизовать.