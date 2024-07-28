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18:13, 28 июля 2024Бывший СССР

На Украине военкомат предупредил о возможной мобилизации мужчин до 25 лет

Одесский военкомат предупредил о возможной мобилизации лиц до 25 лет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Одесский областной военкомат предупредил о возможной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин моложе официального возраста призыва в 25 лет. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте военкомата в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Там пояснили, что граждане в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников. Однако есть случая, когда и таких мужчин могут мобилизовать. «Если мужчина прошел срочную службу в мирное время; закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность; ограниченно годный, то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время», — уточнили в военкомате.

Ранее в июле Минобороны Украины рассказало о росте темпов мобилизации после принятия соответствующего закона. При этом в ведомстве не стали называть конкретные цифры, отметив, что это «чувствительная информация».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста в стране с 27 до 25 лет.

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