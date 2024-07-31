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08:29, 31 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена критическая инфраструктура

Фото: Oleksandr Ratushniak/Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной украинскими властями областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

При этом он не стал раскрывать количество поврежденных объектов и их точное местоположение. Кроме того, Прокудин добавил, что было повреждено сельхозпредприятие.

Ранее сообщалось, что в районе военного аэродрома в Кривом Роге произошел взрыв. Помимо этого, российские военные ударили по аэродрому в Миргороде. Под обстрел попали склад топлива, а также пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников.

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      Кристина Есикова
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