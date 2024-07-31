Российские военные ударили по аэродрому в Миргороде

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому и объектам ВСУ в Миргороде

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Миргороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева.

По его данным, в общей сложности было зафиксировано пять прилетов. «По аэродрому прилеты были, трудно сказать, сколько, детонация после второго прилета или сдвоенный удар», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, атаке подверглись пункт дислокации украинских войск и наемников, а также склад топлива. После удара в городе прогремел мощный взрыв.

Ранее стало известно, что российские штурмовики взяли в плен офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой.