Боец Маяк: штурмовики вяли в плен офицера ВСУ в селе Прогресс под Авдеевкой

Российские штурмовики из 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа взяли в плен офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Прогресс под Авдеевкой. Об этом рассказал боец с позывным Маяк, передает РИА Новости.

Он отметил, что военнослужащие засекли американский бронемобиль Hummer вблизи позиций в посадках. Ударом артиллерии машину удалось перевернуть. Внутри при зачистке был обнаружен раненый.

«Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер», — пояснил Маяк.

По словам бойца, военнослужащий ВСУ не называл свое звание, пока штурмовики не обнаружили его документы. Также в плен был взят еще один военный, обоим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего группа эвакуации передала их командованию.

Ранее пленный солдат ВСУ Иван Кицай рассказал, что комадиры бросили украинских военнослужащих в лесополосе. По его словам, мобилизованных бойцов обещали отвезти на позиции на несколько дней. Однако в действительности их оставили в лесу под деревьями без еды и воды.

