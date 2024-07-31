Berliner Zeitung: никто не ожидает, что Украина сможет вернуть территории

Никто среди западных союзников не ожидает, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Об этом в своей статье для газеты Berliner Zeitung сообщил аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый.

«Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем», — признал эксперт.

Дубовый подчеркнул, что Российская армия добивается значительных успехов на фронте, находя слабые места в украинской обороне и атакуя в момент ротации вражеских войск. По его словам, причиной этого также стало неграмотное военное руководство в Киеве.

Ранее газета Welt со ссылкой на высокопоставленных военных НАТО и европейских дипломатов писала, что Запад больше не рассчитывает на прорывы украинской армии на фронте.