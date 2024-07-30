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15:03, 30 июля 2024Мир

На Западе рассказали об утрате веры в успехи ВСУ

Welt: западные дипломаты больше не рассчитывают на прорывы ВСУ на фронте
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Западные дипломаты и военные больше не рассчитывают на прорывы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщает Welt со ссылкой на военных НАТО и дипломатов Европейского союза (ЕС).

По словам источников издания, никто в ЕС больше не ожидает, чтобы украинская сторона может вернуть себе утраченные территории. Они также назвали вопросом времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны ВСУ, поскольку положение украинских сил хуже, чем это часто представляется обществу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины испытывают глубокое разочарование. Он объяснил, что украинские власти разочарованы отказом Запада расширить удары вглубь России. Аналитик добавил, что российские войска превосходят украинские по всем показателям.

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      Семен Александров
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