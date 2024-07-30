Welt: западные дипломаты больше не рассчитывают на прорывы ВСУ на фронте

Западные дипломаты и военные больше не рассчитывают на прорывы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщает Welt со ссылкой на военных НАТО и дипломатов Европейского союза (ЕС).

По словам источников издания, никто в ЕС больше не ожидает, чтобы украинская сторона может вернуть себе утраченные территории. Они также назвали вопросом времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны ВСУ, поскольку положение украинских сил хуже, чем это часто представляется обществу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины испытывают глубокое разочарование. Он объяснил, что украинские власти разочарованы отказом Запада расширить удары вглубь России. Аналитик добавил, что российские войска превосходят украинские по всем показателям.