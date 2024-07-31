На Западе раскрыли число ежемесячно призываемых на Украине военных

NYT: Украина с мая ежемесячно мобилизует по 30 тысяч военных

Украина с мая, после принятия закона об усилении мобилизации, ежемесячно призывает по 30 тысяч военных, такие данные раскрыла западная газета The New York Times (NYT).

«С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской повинности, Киев собирал до 30 тысяч человек в месяц», — отмечает издание со ссылкой на заявления трех экспертов, знакомых с ситуацией.

В публикации уточняется, что это количество в два-три раза превышает число мобилизованных украинцев в зимние месяцы. При этом независимых подтверждений озвученной цифре нет, пишет газета.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что каждый день военного конфликта обходится Киеву в 5,6 миллиарда гривен (примерно 126 миллионов евро).