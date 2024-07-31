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01:43, 31 июля 2024Мир

На Западе сообщили о приближающемся коллапсе ВСУ под Часовым Яром

Меркурис: ВСУ не смогут долго удерживать Часов Яр
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго удерживать Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) из-за натиска российских войск. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский эксперт Александр Меркурис.

«Ситуация под Часовым Яром достигла критической точки. Сейчас там находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго удерживать [город]», — высказался аналитик.

Как указал эксперт, коллапс ВСУ под Часовым Яром является «вопросом ближайшего времени». По его словам, положение украинских военнослужащих на участках линии соприкосновения «вызывает большую тревогу».

Ранее Меркурис заявил, что Украина оказалась разочарована отказом Запада расширить удары вглубь России. Аналитик добавил, что российские войска превосходят украинские по всем показателям: Москва обладает большим числом танков, БМП, снарядов, а также артиллерийских орудий и дронов.

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      Маргарита Пименова
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