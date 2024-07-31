Напавшую на контролера в московском автобусе иностранку отправили под стражу

Перовский суд Москвы арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову, которая напала на контролера в столичном автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Иностранка обвиняется по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Она пробудет под стражей до 29 сентября.
По версии следствия, все произошло 6 июня. Мигрантка находилась в салоне автобуса, в который зашла контролер для проверки оплаты проезда у пассажиров. Тогда обвиняемая, не оплатившая свой проезд, ударила проверяющую, надеясь избежать штрафа и беспрепятственно выйти из транспорта. Происходящее попало на видео.
Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Позже силовики установили, что узбечка находилась в столице с нарушением миграционного законодательства.