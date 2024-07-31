Иностранка напала на контролера в московском автобусе и попала под статью

В Москве следствие запросило арест узбечки за нападение на контролера в автобусе

В Москве следствие запросило арест для гражданки Узбекистана, которая напала на контролера в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранка проходит обвиняемой по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Она уже признала свою вину и раскаялась в содеянном. Правоохранители установили, что фигурантка находилась в столице в нарушение миграционного законодательства.

По версии следствия, 6 июня мигрантка была в салоне автобуса, в который зашла контролер и начала проверять оплату проезда у пассажиров. Обвиняемая, которая не оплатила проезд, ударила проверяющую, надеясь избежать штрафа и беспрепятственно выйти из автобуса.

Момент конфликта попал на видео. На кадрах видно, как обвиняемая тянет контролера за руку, пытаясь что-то у нее выхватить, а потом ударяет ее по голове. Через несколько секунд женщин попытались разнять другие пассажиры.

Ранее в подмосковном Дмитрове пассажир рейсового автобуса избил пожилого мигранта.

