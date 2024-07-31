Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 31 июля 2024Силовые структуры

Иностранка напала на контролера в московском автобусе и попала под статью

В Москве следствие запросило арест узбечки за нападение на контролера в автобусе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следствие запросило арест для гражданки Узбекистана, которая напала на контролера в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранка проходит обвиняемой по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Она уже признала свою вину и раскаялась в содеянном. Правоохранители установили, что фигурантка находилась в столице в нарушение миграционного законодательства.

По версии следствия, 6 июня мигрантка была в салоне автобуса, в который зашла контролер и начала проверять оплату проезда у пассажиров. Обвиняемая, которая не оплатила проезд, ударила проверяющую, надеясь избежать штрафа и беспрепятственно выйти из автобуса.

Момент конфликта попал на видео. На кадрах видно, как обвиняемая тянет контролера за руку, пытаясь что-то у нее выхватить, а потом ударяет ее по голове. Через несколько секунд женщин попытались разнять другие пассажиры.

Ранее в подмосковном Дмитрове пассажир рейсового автобуса избил пожилого мигранта.
 

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

      На Украине задержали бросившего коктейль Молотова в военкомат

      Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

      ФСБ раскрыла подробности по делу осужденного в России агента СБУ Кармазина

      В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

      Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу

      Украина за сутки провела восемь контратак в зоне СВО

      Российские военные сбили украинский дрон «Баба Яга» с помощью приманки

      Минобороны заявило об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard в зоне СВО

      В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше