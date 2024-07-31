Назаров резко высказался об участниках фестиваля Вайкуле

Народный артист Назаров назвал приспособленцами участников фестиваля Вайкуле

Народный артист России Юрий Назаров резко высказался об участниках фестиваля советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Его слова приводит aif.ru.

Мероприятие артистки «Рандеву» посетили артисты Алла Пугачева, Максим Галкин и Андрей Макаревич (внесены Минюстом в реестр иноагентов). Назаров назвал их приспособленцами. «Они лижут ботинки тем, кто за это платит. Все "нормально" для них. Нашли свой способ заработка. Русофобия на Западе нынче в цене», — заключил он.

Назаров также осудил участие в фестивалях русофобской направленности тех звезд, которые ранее зарабатывали деньги в России. «Я бы их животными назвал, хотя не хочется зверей обижать. Звери мать свою не жрут», — заявил он.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко дала оценку фестивалю Вайкуле в Латвии.