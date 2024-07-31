Названа необычная секс-поза для яркого оргазма

Тем, кто хочет удивить партнера новой секс-позицией и получить яркий оргазм, следует испробовать позу «Штопор». О ее преимуществах рассказало издание The Sun.

Авторы материала назвали необычную позу сложной, но заверили, что при правильном выполнении оба партнера получают максимум удовольствия. При этом они отметили, что существует несколько способов принять эту позицию. Первый из них напоминает популярную миссионерскую позицию, в которой мужчина скрещивает ноги, входя в партнершу, а она в свою очередь обхватывает его ногами за талию.

Еще один вариант «Штопора» предполагает, что женщина ложится на край кровати спиной к партнеру. Мужчина располагается сзади, а женщина приподнимается на предплечье и прижимается бедрами к мужчине.

Различные углы и глубина проникновения позволяют партнерам находить оптимальные варианты, обеспечивающие незабываемые оргазмы, заверили в материале.

Клинический сексолог Саяка Адачи заявила, что усилить интенсивность оргазмов можно с помощью дыхательных упражнений. По словам Адачи, усилить удовольствие поможет так называемое «огненное дыхание».