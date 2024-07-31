Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:39, 31 июля 2024Экономика

Названа сфера бизнеса с зарплатами женщин выше мужских

В работающих с криптовалютой компаниях США женщины зарабатывают больше мужчин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В работающих с криптовалютой американских компаниях женщины зарабатывают примерно на 15 процентов больше мужчин, что противоположно обычно наблюдающимся гендерным различиям в оплате труда, сообщает в своем блоге Pantera Capital.

Как следует из результатов опроса 502 штатных сотрудников в США, работающих в указанной сфере бизнеса, средняя зарплата за полный рабочий день у женщин составляет 172 тысячи долларов в год, у мужчин — 150 тысяч долларов.

При этом в компаниях, не использующих криптовалюту, женщины обычно получают только 84 процента от заработка мужчин, утверждают исследователи. Среди причин такого положения дел они называют больший опыт работы в криптовалютных компаниях, имеющийся у женщин (5,3 года против 4,5 года у мужчин) и то, что они чаще занимают должности среднего и высшего звена.

Как ранее писала «Лента.ру», в России ситуация с гендерными различиями в оплате труда во многом связана с устоявшимся делением профессий на «мужские» и «женские», при том что уровень дохода их носителей сильно отличается. Так, к отраслям с высокими зарплатами относятся информация и связь, строительство, добыча полезных ископаемых, почти две трети сотрудников в них приходится на мужчин.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о единовременной выплате решившим служить в зоне СВО по контракту

      Россияне назвали самые зеленые города страны

      Китай осудил убийство главы политбюро ХАМАС в Иране

      Способность Украины самостоятельно покрыть потребности в финансах оценили

      В Литве объявили набор волонтеров по гражданской обороне

      Врач назвал лучший напиток для утоления жажды

      Помилованного Путиным военного задержали в российском регионе

      45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

      В Казахстане решили оценить честность и справедливость силовиков

      В США не стали отвечать на вопросы о причастности Израиля к убийству Хании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше