Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 31 июля 2024Экономика

Названа сумма строительства магистрали Москва — Санкт-Петербург

Собянин: на магистраль Москва — Санкт-Петербург выделят 34,1 млрд рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург столицей будет выделено 34,1 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Самая сложная задача — строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево, сообщил мэр. Работы на этом участке пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.

Важной частью проекта окажется реконструкция четырех вокзалов и станций в Москве, которые станут остановками ВСМ. Ими окажутся станции Зеленоград — Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о включении проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в перечень самоокупаемых. Общий объем инвестиций в строительство магистрали оценивается в более чем два триллиона рублей, сказал он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей

      Один из фигурантов дела Булгакова умер в СИЗО

      В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

      Эрдоган назвал убийство лидера ХАМАС подлым актом запугивания

      Один человек пострадал при ударе ВСУ по заправочной станции в российском регионе

      В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

      Каждый десятый россиянин назвал себя предпринимателем

      Отправившийся на СВО эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

      В России осудили украинскую телеведущую за призывы к насилию над российскими офицерами

      Командир «Ахмата» рассказал о безвыходном положении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше