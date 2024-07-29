Проект ВСМ Москва — Петербург включили в перечень самоокупаемых

Правительство РФ включило проект ВСМ Москва — Петербург в перечень самоокупаемых

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включили в перечень самоокупаемых. Об этом в ходе совещания с заместителями заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Глава правительства напомнил, что соглашение о строительстве ВСМ было подписано в начале июля. Решение о включении данного проекта в перечень самоокупаемых позволит привлечь на его реализацию из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 300 миллиардов рублей, отметил он. Согласно распоряжению кабмина, получить эти деньги можно будет «на возвратной основе» по ставке не выше одного процента годовых.

При этом общий объем инвестиций в строительство магистрали оценивается в более чем два триллиона рублей, добавил Мишустин. Эти деньги будут потрачены на организацию инфраструктуры, поставку поездов и создание системы управления подвижным составом. По словам премьер-министра, новая ветка позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт рассказал, что строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнется уже в 2024 году. «Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства», — добавил Старовойт.